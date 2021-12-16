Вопрос-ответ

Покупаем жилой дом по долям: муж, жена и ребенок. Нотариус настаивает на заключении брачного договора. Это обязательно, без него не регистрируют право собственности?

И второй вопрос: какую сумму госпошлины надо заплатить и когда — до прихода в МФЦ или прямо там?

Отвечает начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра

по Чувашии Татьяна Захарова:

Управление Росреестра не уполномочено давать оценку действиям нотариуса. Вместе с тем, обращаем внимание на следующее.

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Установленный законом режим совместной собственности супругов может быть изменен на основании брачного договора, заключенного в предусмотренной нотариальной форме (статьи 34, 38, 41, 42 Семейного кодекса РФ). Приобретая в общую долевую собственность объект недвижимого имущества, супруги изменяют установленный законом режим общей совместной собственности. Следовательно, такой договор купли-продажи содержит элементы брачного договора.

В соответствии со статьей 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации плательщики уплачивают государственную пошлину при обращении за государственной регистрацией прав до подачи заявлений на совершение юридически значимых действий либо в случае, если заявления на совершение таких действий поданы в электронной форме, после подачи указанных заявлений, но до принятия их к рассмотрению. Размер государственной пошлины за регистрацию права собственности для физических лиц составляет 2000 рублей. Государственная пошлина уплачивается каждым сособственником в размере, установленном подпунктом 22 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса РФ, умноженном на размер доли в праве общей долевой собственности.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.