Эксперты ЦУР Чувашии помогают повышать квалификацию коллег из муниципалитетов

Как выстраивать конструктивный диалог между властью и людьми в интернете? Как повысить удовлетворенность граждан качеством обратной связи? Какие особенности у коммуникации в сети? Об этом муниципальным служащим рассказала старший специалист по социальным коммуникациям ЦУР Чувашии Татьяна Петрова.

Она стала экспертом программы повышения квалификации для муниципальных служащих. На семинаре «Организация и технология работы с обращениями граждан на муниципальной службе» Татьяна поделилась нюансами работы с обратной связью в соцсетях и на портале Госуслуг.

«Система «Инцидент Менеджмент» позволяет власти узнавать о проблемах, которые больше всего волнуют население и своевременно принимать меры реагирования. Это колоссальная по объему работа — ежедневно мы обрабатываем сотни обращений. При этом очень важно, чтобы общее впечатления от проделанной работы не подпортил изобилующий сложными лексическими конструкциями ответ-отписка. Аудитория сети хочет конкретных, однозначных и понятных ответов и разъяснений информации», — обратила внимание спикер.