Стань добрым волшебником!

Новый год – это не только время для праздничных покупок, семейных ужинов и долгожданных встреч. Это возможность подарить радость и волшебство тем, кому сейчас особенно трудно.
Рядом с каждым из нас есть дети и пожилые, у которых из-за инвалидности, опасных для жизни заболеваний, тяжелого материального и семейного положения нет тех радостей, которые есть у нас. В наших силах скрасить их дни и дать почувствовать себя частью единого дружелюбного мира.
Каждый совершеннолетний гражданин Российской Федерации может почувствовать себя настоящим волшебником и исполнить чье-то новогоднее желание. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Ёлкажеланий.рф до 31 января 2022 года.
Как это сделать?
- Зайти на сайт, нажать на кнопку «Авторизоваться» и выбрать вкладку «Регистрация».
- Во вкладке «Исполнитель» заполнить поля анкеты, придумать пароль и нажать на кнопку «Зарегистрироваться».
- Выбрать регион, район и сумму, в пределах который вам комфортно исполнить желания: сайт автоматически подберет подходящие заявки.
- До 28 февраля 2022 года исполните желание самостоятельно или воспользуйтесь помощью организаторов акции.
- Загрузите фотографию в личный кабинет исполнителя, отчитайтесь об исполненном желании.
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