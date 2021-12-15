Стань добрым волшебником!

Новый год – это не только время для праздничных покупок, семейных ужинов и долгожданных встреч. Это возможность подарить радость и волшебство тем, кому сейчас особенно трудно.



Рядом с каждым из нас есть дети и пожилые, у которых из-за инвалидности, опасных для жизни заболеваний, тяжелого материального и семейного положения нет тех радостей, которые есть у нас. В наших силах скрасить их дни и дать почувствовать себя частью единого дружелюбного мира.



Каждый совершеннолетний гражданин Российской Федерации может почувствовать себя настоящим волшебником и исполнить чье-то новогоднее желание. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Ёлкажеланий.рф до 31 января 2022 года.

Как это сделать?