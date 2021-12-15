Лучший отдых какой?

Служба исследований сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru провела опрос среди жителей Чувашии и выяснила, как они представляют себе идеальный отдых от работы. В ходе опроса можно было выбрать несколько подходящих вариантов ответов.

На первом месте оказались путешествия в другие города и страны – такой отдых считают идеальным 58 % жителей региона. Чуть меньше, а именно 57 %, считают, что лучший отдых от работы – это выезды на природу. Примерно каждый третий (39 %) назвал просмотр фильмов и сериалов (ИТ-специалисты и административный персонал отвечали так чаще других), 38 % — любимое хобби.

31 % жителей региона считают лучшим отдыхом вечеринки с друзьями. По 23 % уверены, что по-настоящему отдохнуть от работы помогают спорт или чтение – стоит отметить, что такие варианты ответов чаще всего встречаются среди молодых респондентов (18-24 лет).

А. Севостьянова