Высший экономический совет Чувашии меняет формат работы

Весь 2021 год заседания Высшего экономического совета проводились по территориальному принципу. Рассматривались вопросы реализации комплексных программ муниципалитетов, инвестиционные и инфраструктурные проекты. В 2022-ом члены ВЭС будут обсуждать детально развитие отраслей. Об этом рассказал заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

К работе в составе Высшего экономического совета привлечены депутаты, члены Общественной палаты, представители бизнес-сообщества.

«Уже на первых заседаниях в 2022 году планируется рассмотреть вопросы развития дорожного хозяйства и транспорта, кадрового обеспечения экономики, промышленного потенциала республики, развития туризма. Напомню, что Указом Главы Чувашской Республики Высший экономический совет осуществляет комплексный анализ социально-экономической ситуации в регионе, разрабатывает обоснованные предложения по приоритетным направлениям социально-экономического развития», — отметил вице-премьер Дмитрий Краснов.

На ближайшем заседании Высшего экономического совета планируется рассмотреть инвестиционные профили пилотных муниципалитетов и лучшие практики местного самоуправления. Также, на повестке дня, трансформация Стратегии-2035. После ее утверждения на федеральном уровне принято значительное количество новых документов планирования, разработаны различные методики и регламенты. Комплексную программу развития планируют пересмотреть в ближайшее время, подчеркнул Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.