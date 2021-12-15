Будут вам ёлки!

В этом году единственным участником продажи новогодних елей на территории Чувашской Республики является ООО «Шумерлинский лесхоз», который приобрел на аукционе в Шумерлинском лесничестве 150 елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников. Информация об этом размещена на официальном сайте Минприроды Чувашии.



Как пояснил нашей газете директор лесхоза Александр Спиридонов, на территории Шумерли ёлочные базары организовываться не будут, единственный пункт продажи лесных красавиц располагается по адресу организации, на ул. Кирова, 64б. Стоимость варьируется от 500 рублей за метровую елочку до 15 тысяч за хвойное дерево высотой более 4-х метров. На покупку выдается документ, подтверждающий, что ёлка «добыта» законным путём.



А вот незаконно срубленная ёлочка может обернуться штрафом: за одну для граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме штрафа, нарушителю придется возместить ущерб, причиненный лесному фонду, в размере 2-3 тысяч рублей, а если зеленая красавица срублена на особо охраняемой природной территории – то до 6 тысяч. Помимо административного взыскания, нарушитель лесного порядка может быть привлечен и к уголовной ответственности при рубке елей на сумму причиненного вреда более 5 тысяч рублей.



На территории Чувашии мероприятия, направленные на предотвращение незаконной рубки хвойных молодняков, начнутся с 20 декабря.



Н. Игнатьева.

фото: Минприроды Чувашии.