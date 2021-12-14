Смертность превысила рождаемость более чем втрое

Одним из показателей развития нашего города является численность постоянного населения, которая по состоянию на 1 сентября 2021 года составила 27 тыс. 956 человек, информирует @gshum.administraciya.

В январе-августе в городе родились 128 детей, умер 421 человек. Миграционный прирост составил 81 человек (в январе-августе 2020 года 154 человека).