Сквер им. В.М. Скаржевского будет благоустроен в 2022 году

Сквер им. В.М. Скаржевского Шумерли, набравший наибольшее число голосов в ходе рейтингового голосования, будет благоустроен в 2022 году. На эти цели выделено более 11 млн рублей.



Напомним, что ранее здесь, благодаря инициативе АО «Комбинат автомобильных фургонов» под руководством председателя Совета директоров Алия Чеченова, проведен комплекс работ по благоустройству – заасфальтированы пешеходные дорожки, смонтировано освещение.



Проектом предусмотрено устройство тротуара, озеленение, установка малых архитектурных форм, арт-конструкций, В сквере появятся новые скамейки, урны.

Работы должны быть выполнены до 1 августа 2022 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 11,211 млн рублей. Аукцион по определению подрядчика намечен на 20 декабря.



Это очередное общественное пространство, благоустроенное в городе по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».



В следующем году также планируется комплексное благоустройство городского парка, что стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов, на что предусмотрено 70 млн. рублей.

gshum.cap.ru