Первичная медпомощь стала доступнее

10 декабря в деревне Яндаши Шумерлинского района торжественно открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. ФАП стал седьмым по счету, возведенным в рамках национального проекта «Здравоохранение» взамен старого здания 1981 года постройки. Об этом сообщает @shmmc2018.



Поздравить сельчан с таким важным событием приехали председатель Государственного Совета республики Леонид Черкесов, глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов и другие гости. Они вручили благодарственные письма и благодарности администрации района многим жителям Яндаш, подрядной организации и всем, кто принимал участие в строительстве.



ФАП полностью оснащён всем необходимым оборудованием, здесь созданы комфортные условия. На площади порядка 75 кв. м предусмотрены процедурный кабинет, кабинет приема маленьких и взрослых пациентов, помещение для хранения лекарственных препаратов, помещение для персонала, санитарная комната, теплогенераторная, зона ожидания, санузел для посетителей, в том числе для маломобильных групп населения.

Благодаря семи новым ФАПам медицинская помощь стала доступней для более чем 2000 жителей района. В Яндашах проживают около 200 человек.



