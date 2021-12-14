Запущен сайт, посвященный Году выдающихся земляков в Чувашии

«История человечества – как огромная записная книга, где каждое имя связано с интересными фактами, высокими достижениями, приятными воспоминаниями. И пусть говорят, что роль личности сильно преувеличена, а история не терпит сослагательного наклонения, великие люди могут изменить и ход событий, и течение времени» - такими словами открывается официальный информационный интернет-ресурс, посвященный Году выдающихся земляков в Чувашии.

Узнать об известных уроженцах и жителях республики теперь можно будет, посетив сайт землякичувашии.рф. Пользователям уже доступна биография 16 легендарных личностей, имена которых вписаны золотыми буквами в историю чувашского края: Иван Яковлев, Константин Иванов, Михаил Сеспель, Андриян Николаев, Святослав Федоров и другие. В разработке находится раздел «Выдающиеся земляки» — здесь уже выложены имена более 30 деятелей, внесших неоценимый вклад в становление и развитие Чувашии.

«Герои среди нас» — этот раздел на сайте землякичувашии.рф будет заполняться силами жителей республики и тех, кто так или иначе с ней связан. Каждый сможет поведать здесь о человеке, который не известен широким массам, но достоин того, чтобы о нем узнала родная Чувашия и вся страна.

Не обойдется на сайте и без интерактива. Уже сейчас здесь выложена карта Чувашии, где можно в один клик узнать, в каких уголках республики проживали или проживают известные земляки. Появятся на сайте книги о выдающихся деятелях республики, произведения изобразительного искусства, телевизионные программы, фильмы, публикации.

«Сейчас сайт землякичувашии.рф наполнен первичной информацией, много еще предстоит сделать. Ресурс безусловно будет расширяться, дополняться новыми разделами, новыми лицами, новыми материалами и фактами из жизни выдающихся земляков. Мы призываем жителей республики не оставаться в стороне и направлять свои предложения по развитию сайта. Будем благодарны за отклики», — подчеркивает министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина.

Рекомендации, дополнения к сайту землякичувашии.рф можно оставить в разделе «Обратная связь».

Минцифры Чувашии.