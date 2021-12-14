Города Чувашии могут получить свой туристский код

Всероссийский конкурс лучших проектов туристического кода центра города будет объявлен в следующем году. Ключевая задача – создать комфортные условия для пребывания и отдыха гостей. На первом этапе планируется поддержать свыше 10 населенных пунктов России, на это заложено порядка 1,5 миллиардов рублей.

Все нюансы подготовки заявочной документации обсудили на совещании в Доме Правительства, которое провел вице-премьер Дмитрий Краснов. В рамках конкурса появится возможность получить средства на создание цифровых информационных платформ, уличной навигации, доступной среды для инвалидов, обустройство фотозон и смотровых площадок.

Предварительный отбор проходил для того, чтобы проверить возможности муниципалитетов. Всего было подано свыше 100 заявок, по итогам работы комиссии баллы набрали два чувашских города — Мариинский Посад и Цивильск.

«Мы можем прикоснуться к возможностям, которые нам открывает национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Очень хочется, чтобы города Чувашии были поддержаны в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов туристического кода. Пока, по итогам предварительного отбора, баллы удалось набрать Мариинскому Посаду и Цивильску. В дальнейшем эта работа будет взята под контроль и координацию, еженедельный формат взаимодействия с муниципалитетами», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

С 2022 по 2025 годы запланировано реализовать в стране 52 проекта туристического кода центра города.

Минэкономразвития Чувашии.