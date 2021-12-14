В радиоэфире – о династии из д. Егоркино

В военно-патриотической передаче «Присягая родине» НТРК Чувашии помощник начальника Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте — начальник отделения по работе с личным составом подполковник внутренней службы Анастасия Мешкова рассказала о профессиональной династии Бельцовых из деревни Егоркино Шумерлинского района.



Основателем династии подполковник внутренней службы считает своего деда, Ивана Дмитриевича Бельцова. Он стал ярким примером самоотверженного служения Родине в годы Великой Отечественной войны. Внуки и правнуки по сей день бережно хранят треугольные фронтовые письма, которые он писал своей возлюбленной – будущей супруге. В эфире Анастасия Мешкова зачитала трогательные строки из этих писем.



Гостья программы кратко рассказала биографии детей и внуков Ивана Дмитриевича, которые сегодня служат в различных правоохранительных органах и остаются верными фамильной династии.



Аудиозапись эфира доступна в официальной группе «Чувашский линейный отдел МВД России на транспорте» https://vk.com/chuvlovdt?w=wall-128230876_481.



И. Васильева, инспектор направления по связям со СМИ Чувашского ЛО МВД России на транспорте.