Всю жизнь посвятила животноводству

В 1940 году приехала с дипломом зоотехника крупнорогатого скота в Большеалгашинский зооветпункт Варвара Васильевна Покаместова (Шахалова — документы переоформила уже почти перед пенсионным возрастом), уроженка Смоленской области. С головой ушла в основную работу, да еще, будучи комсомолкой, включилась и в комсомольскую работу.

Варвара Васильевна родилась в семье рядовых колхозников. В 1941 году ее родина оказалась оккупирована немцами. Отца мобилизовали в Красную Армию еще до оккупации. Мама с тремя младшими детьми ушла в лес, там и жили в землянке. А Варвара Васильевна продолжала все военные и послевоенные годы работать зоотехником по закону военного времени: железная дисциплина, ответственна в работе, исполнительная, требовательная. Была активисткой, избиралась секретарем комсомольской организации, осенью 1945 года ее наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В 1947 году девушку выдвинули в депутаты Большеалгашинского сельсовета — избиратели дружно проголосовали за ее кандидатуру. После достижения предельного возраста в комсомоле — 28 лет — В.В. Покаместова вступила в КПСС. Набралась опыта, почувствовала уверенность, и колхозники уважали, тянулись к ней.

Приглядел Варю и школьный военрук Н.Ф. Шахалов. Николай Федорович — уроженец Б. Алгашей, участник войны: на Орловско-Курской дуге в августе 1943 года получил серьезное ранение, оказался в госпитале, а в декабре того же года его комиссовали. Молодые поженились в 1947 году, а в 1948 году родилась дочка Нина. Затем в семье появились дочь Вера и два сына.

В 1953 году по распоряжению вышестоящей организации должность зоотехника передали в МТС, а в 1955 — в колхоз «Победа» Большеалгашинского сельсовета. В апреле 1960 года все колхозы сельсовета объединили в одно крупное хозяйство — совхоз «Алгашинский», и Варвара Васильевна была переведена в 1-е отделение (Большие Алгаши и Дубовка) зоотехником. На Дубовской молочнотоварной ферме заведующий ушел на пенсию, и В.В. Шахалову перевели бригадиром — заведующей фермой, где она проработала по 1984 год включительно.

У Варвары Васильевны, кроме работы, были семья и хозяйство: корова, овцы, поросята, куры, огород 30 соток. Не было ни лошади, ни машины. Если вспахать, дрова, сено привезти, то, как все колхозники, в очереди стояли за лошадью. Дети, подрастая, стали помогать.

Всю свою жизнь Варвара Васильевна посвятила животноводству. В ее подчинении были и доярки, и возчики, и механизаторы. И она умела ладить со всеми, пользовалась большим авторитетом. Доярки, достигнув пенсионного возраста, уходили на заслуженный отдых, и Варвара Васильевна без опаски на их места принимала молодежь. Приучала к дисциплине, к порядку в работе. Не зря ей было присвоено почетное звание «Заслуженный наставник молодежи Чувашской АССР». С молодежью, и не только с ней, проводила зооветучебу. Была агитатором, избиралась в депутаты районного Совета, членом обкома партии. За безупречный труд Варвара Васильевна награждена медалями «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», в марте 1966 года — орденом Трудового Красного Знамени. В 1974 году получила медаль «Ветеран труда» — за стаж работы в животноводстве. А почетных грамот Чувашской АССР не сосчитать!

Первый председатель колхоза Никифор Тихонович Ежов всегда говорил, что все заслуги не его, а народа, тех, кто работает в колхозе. Так и В.В. Шахалова говорила, что ее заслуги пришли от людей, среди которых она работала и жила: «Работай я в другом месте, наверное, никаких наград у меня не было бы…»

Вот такая была Варвара Васильевна.

А. Петрова. (Записано со слов Н.Н. Шахаловой).