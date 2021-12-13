Чувашия предоставит окончательный пакет документов для создания ОЭЗ в Новочебоксарске

«Мы планируем представить окончательный перечень документов для выхода на рабочую группу под руководством Юрия Петровича Трутнева (вице-премьера Правительства России – ред.)», — заявил в интервью РИА Новости Глава Чувашии Олег Николаев.

Представленный пакет рассмотрит Правительственная комиссия, которая примет окончательное решение в форме постановления Правительства России. После чего будут установлены налоговые льготы для ее резидентов, будет подписано соглашения с управляющей компанией ОЭЗ, подготовлен план материально-технического снабжения, разработана проектно-сметная документация на объекты инфраструктуры для последующего их строительства.

Перечень предоставляемых документов — обширный и включает обоснование целесообразности и эффективности создания ОЭЗ; сведения об инвестиционных проектах, наличии хозяйственного общества, намеревающегося осуществлять функции управляющей компании; проект планировки территории ОЭЗ, описание границ и перспективный план развития; анализ экологических рисков и другие документы.

Сама заявка на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в Новочебоксарске была направлена в Минэкономразвития России в сентябре текущего года, когда было выполнено главное условие – были подкреплены намерения будущих резидентов реализовать в ней свои инвестиционные проекты на сумму более 15 миллиардов рублей соглашениями с Кабинетом Министров Чувашской Республики.

Глава Чувашии сообщил, что за последнее время была проделана серьёзная работа в этом направлении, а на проекты потенциальных инвесторов возлагаются надежды: «Мы очень серьезно поработали, у нас сейчас пять инвесторов, которые уже подписали соглашения. По ОЭЗ у нас достаточно хорошие аргументы, мы абсолютно уверены, что очень хорошо подготовлены», - прокомментировал Олег Николаев. Таким образом, коэффициент соотношения бюджетных и частных средств уже на входе у нас один рубль к шести рублям при требуемых пяти.

Он напомнил, что создание ОЭЗ в Новочебоксарске вошло, как отдельное мероприятие Индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики до 2024 года, реализацию которой курирует Минпромторг России.

В ОЭЗ ООО «Стар Нафта» намерено открыть мясокомбинат мощностью 350 тыс. голов по убою и 34 тыс. тонн по обвалке в год стоимостью 3,5 млрд рублей; ООО «Партвуд» — создать производство по выпуску древесноволокнистых плит стоимостью 1,3 млрд рублей; ООО «Звениговский» — открыть комбинат по выпуску муки из зерновых культур, макаронных, хлебобулочных, кондитерских изделий стоимостью 468 млн рублей. Кроме того на площадке «Химпрома» ООО «Группа Оргсинтез» может быть запущена 2-я очередь производства гипохлорита кальция мощностью 15 тыс. тонн в год стоимостью 2,1 млрд рублей, а ООО «Биопланета» намерено построить производство полилактида по инновационной технологии мощностью 10 тыс. тонн в год стоимостью 8 млрд рублей.

«Мы вынашиваем идею сделать из ПАО «Химпром» в Новочебоксарске «зеленое» предприятие. Сейчас на его территории уже работает производство солнечных батарей, есть несколько производств гипохлорита кальция, завершается создание производства перекиси водорода, все это новое и безвредно для экологии. «Химпром» – это не вредное, а наоборот, «зеленое» предприятие», - подчеркнул Глава республики.

«Среди ключевых задач создания особой экономической зоны – поддержка инвесторов. На территории ОЭЗ планируется установить специальный налоговый режим. Резидентов освободят от уплаты налогов на имущество и на транспорт сроком на 10 лет, земельного налога – на 5 лет, налога на прибыль на период до 49 лет. Земельные участки на территории ОЭЗ возможно будет взять в аренду без торгов», - отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.