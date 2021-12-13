Через Cуру возводят мост

Мост на трассе М-12 даст возможность не только путешественникам, но и жителям Сергача (Нижегородская область) и Шумерли (Чувашская Республика) экономить время поездки, сделает удобной доставку грузов с одного берега Суры на другой.



По информации ГК «Автодор», в работах на объекте задействовано свыше 350 человек и более 80 единиц техники. Длина мостового перехода через Суру — 926,5 м, ширина — 25,02 м, что позволит обеспечить движение транспорта по двум полосам в каждую сторону. Пролетное строение моста предложено сделать комбинированным. Оно будет состоять из стальных балок, объединенных монолитной железобетонной плитой проезжей части.



Для возведения моста через реку организованы вахтовый городок и производственная база: арматурный цех, два утепленных мобильных бетонных завода, ремонтно-механическая мастерская. В арматурном цеху идет изготовление каркасов буронабивных свай, заготовки для армирования железобетонных конструкций будущего моста. Утепленные мобильные бетонные заводы готовы обеспечить круглогодичный выпуск и поставку товарной бетонной смеси для возведения мостового сооружения. В ремонтно-механической мастерской оперативно ремонтируется специализированная строительная техника. В вахтовом городке для строителей возведены 3 модульных общежития, столовая и 2 административных здания.



Примерно в 20 километрах от моста планируется возведение развязки на пересечении с дорогой регионального значения 97К-001, которая ведет в Шумерлю. В Нижегородской области проектировщики предложили возвести развязку на пересечении с автодорогой 22К-0162 «Работки – Порецкое» недалеко от Сергача.