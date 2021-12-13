Минтруд Чувашии предложил не лишать работающих инвалидов федеральной доплаты

Сохранить федеральную доплату к пенсии работающего инвалида – с такой инициативой Минтруд Чувашии обратился к члену Совета Федерации от республики Николаю Владимирову 10 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.



Сейчас при поступлении инвалида на работу социальная доплата к пенсии прекращается и это, как считают в министерстве, резко снижает мотивацию к трудоустройству самих граждан с инвалидностью. А если у гражданина отсутствует стимул трудоустроиться, то, значит, государство зря предпринимает усилия для создания рабочих мест для людей с инвалидностью.



Минтруд Чувашии приводит данные Всероссийского общества инвалидов, согласно которым около 40 % трудоспособных инвалидов в работе не заинтересованы, поскольку у них сразу перестанет индексироваться пенсия, отменятся надбавки к ней и некоторые льготы.

фото: social.gov39.ru