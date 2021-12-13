К Новому году заметёт и заморозит

Первая декада декабря оказалась на два с половиной градуса теплее обычной. Средняя температура воздуха составила -4,5 градуса. В ближайшие 10 дней в Чувашии сохранится положительная температурная аномалия, в среднем на термометрах будет уже 7-8 градусов мороза, сообщает сайт pogoda21.ru со ссылкой на Гидрометцентр. Наиболее существенные осадки ожидаются в ночь на пятницу. До выходных включительно погода будет вполне комфортной.



А в третьей декаде декабря, по предварительным прогнозам, в Чувашии будет идти снег и кружить метель, подует сильный ветер с северо-востока. В результате столбики термометров понизятся до отметок 15-20 градусов ниже ноля, а ощущаемая температура будет составлять около 30 градусов мороза.