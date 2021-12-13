Зарегистрироваться по месту пребывания можно не выходя из дома

На портале «Госуслуги» доступен сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения подразделения по вопросам миграции либо многофункциональных центров. Учитывая, что более 90 % информации в интерактивных формах заполняется автоматически, возможные ошибки при подаче заявления сведены к минимуму.

Для подачи заявления необходимо наличие подтвержденной учетной записи на портале госуслуг и права собственности, зарегистрированного в Росреестре. Согласие собственников на вселение в жилое помещение также оформляется в электронном виде.

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 8 рабочих дней. Свидетельство о регистрации по месту пребывания поступает гражданину в личный кабинет портала в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью. Такое свидетельство равнозначно бумажному, заверенному должностным лицом МВД России и печатью органа, его можно распечатать и предъявить в необходимых жизненных ситуациях.

Обращаем внимание граждан, регистрирующихся по месту пребывания на территории Чебоксар, что при подаче электронного заявления необходимо правильно выбрать орган регистрационного учета: на территории Ленинского района – отдел по вопросам миграции отдела полиции № 1 УМВД России по г. Чебоксары, Калининского района – отдел по вопросам миграции отдела полиции № 2, Московского района – отдел по вопросам миграции отдела полиции № 4.

С 1 июля 2022 года регистрация по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших 15-летнего возраста, также будет осуществляться в электронной форме.

МО МВД России «Шумерлинский».