В Шумерле занялись решением проблемы переноса металлических гаражей

Администрация города Шумерля вплотную занялась решением проблемы переноса металлических гаражей, портящих экстерьер города и представляющих реальную угрозу, из дворов на специально отведенную площадку.

В рамках разрабатываемой городской программы, проведена ревизия металлических конструкций, в результате которой выяснилось, что у большинства таких сооружений, расположенных в городской черте, нет владельцев.

Определена специальная площадка, на территории бывшего химзавода, на которой ведутся работы по ее рекультивации — уборке бетонных плит, разрушенных остатков зданий, подземных пустотных коммуникационных объектов, выкорчевыванию деревьев, отсыпке котлованов. Весной следующего года здесь будет проведена планировка участка, подготовлен план размещения гаражных конструкций.

Глава администрации Валерий Шигашев выразил слова благодарности Алексею Володину за проделанную, в рамках социального партнерства, работу. Напомним, что это не первая помощь, оказанная городу Алексеем Николаевичем. В этом году он уже произвел большой объем работ по сносу аварийных зданий в районе «Кирпичка».

Глава администрации обратил внимание на то, что борьба с несанкционированными гаражами ведется непланомерно, что обусловлено многими объективными причинами, в том числе и отсутствием выделенной территории для их размещения. Данная площадка будет способствовать решению острого вопроса.

Источник: gshum.cap.ru.