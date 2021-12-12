Прожиточный минимум вырастет почти на 10 процентов

На заседании Правительства Чувашской Республики 8 декабря установлена величина прожиточного минимума на душу населения в целом по Чувашской Республике — 10756 рублей, увеличение по сравнению с 2021 годом — на 952 рубля, темп роста 109,7 %.

По основным социально-демографическим группам населения величина прожиточного минимума на 2022 год составит: для трудоспособного населения — 11724 рубля, для пенсионеров – 9250 рублей, для детей – 10433 рубля.

Как отмечают в Министерстве труда и социальной защиты Чувашской Республики, решение затрагивает многих граждан, т.к. к размеру прожиточного минимума привязаны многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям. В республике это коснется более 170 тысяч человек. В результате изменений в ключевых показателях для осуществления социальных трансфертов должен увеличиться круг получателей социальной помощи.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.