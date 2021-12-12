Глава Чувашии поздравляет с Днём Конституции России

Уважаемые жители Чувашской Республики!

Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации!

Ценности, определенные в Конституции, направлены на обеспечение и защиту базовых ценностей и прав граждан нашей страны, реализацию важнейших приоритетов общества – поддержку института семьи, образования, здоровья человека, укрепление духовно-нравственных основ и сохранение многовековых традиций.

Опираясь на созданный Конституцией законодательный фундамент, мы реализуем национальные проекты, реализуем мероприятия по достижению национальных целей, определенных Президентом России и направленных на динамичное развитие страны и повышение уровня жизни населения.

На это ориентируются и в Чувашской Республике. В числе важнейших задач, стоящих перед республикой, – эффективная реализация существующих проектов развития и максимальное участие республики в новых программах, которые запускаются на федеральном уровне.

Уверен, совместными усилиями мы сможем реализовать масштабные задачи, стоящие перед Чувашской Республикой, сделать нашу жизнь более комфортной.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!