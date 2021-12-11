Проверьте себя на знание Конституции

12 и 13 декабря Общественное движение «Гражданин» в шестой раз проводит просветительскую акцию — всероссийский тест на знание Конституции РФ.

Мероприятие проходит ежегодно при поддержке крупных общественных организаций, федеральных законодательных и исполнительных органов власти, ярких представителей бизнеса, лидеров общественного мнения, средств массовой информации и блогеров. В рамках акции запланирован старт серии всероссийских открытых уроков на знание Конституции РФ.

Число участников и география теста растет с каждым годом: в 2016 году в акции принимали участие всего несколько учебных заведений, а к сегодняшнему моменту – это уже более миллиона человек на 4200 официальных площадках в 85 субъектах России и в русскоязычных общинах 25-ти иностранных государств. Выросло не только количество участников ежегодной акции, но и уровень знаний относительно конституционных прав и обязанностей граждан: за 5 лет средний балл поднялся с 6 до 11 из 20 возможных.

VI Всероссийский тест на знание Конституции РФ пройдет 12 и 13 декабря в онлайн- и очном форматах с использованием любых устройств, имеющих доступ в интернет, на официальной онлайн-платформе: www.гражданин.дети. Участие в акции может принять любой желающий старше 12 лет.

Пресс-служба ОД «Гражданин».