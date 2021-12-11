За занятия спортом можно будет получить налоговый вычет

Утвержден перечень физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги, за которые россияне смогут получить социальный налоговый вычет. Перечень уже направлен в Федеральную налоговую службу. В настоящее время Минспорт России разрабатывает проект постановления Правительства об утверждении Правил оказания физкультурно-оздоровительных услуг.

В 2022 году россияне смогут получать социальный налоговый вычет за оказанные им физкультурно-оздоровительные услуги организациями, вошедшими в данный перечень. Новый вычет пополнил линейку социальных налоговых вычетов: на покупку лекарств или лечение, на оплату учёбы, на негосударственное пенсионное обеспечение, на добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, на благотворительность.

Заявить «спортивный» вычет по НДФЛ налогоплательщик сможет с 2022 года – через работодателя по фактическим расходам, с января 2023 года – самостоятельно через личный кабинет портала «Государственные услуги» или непосредственно в территориальном налоговом органе. Со стороны потребителя получение налогового вычета на занятия спортом будет мало чем отличаться от любого другого социального налогового вычета. Человеку необходимо быть плательщиком НДФЛ и иметь документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг (копии договоров, кассовые чеки). Получить вычет можно не только за себя, но и за детей.

Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет, – 120 тыс. рублей. Возврату подлежат 13 % от потраченной суммы, то есть до 15,6 тыс. рублей (13 % от максимальной суммы в 120 тыс. рублей).

Источник: Минспорт России.

Справочно:

В перечень физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги, за которые можно будет получить социальный налоговый вычет, вошли 3836 организаций, в том числе 60 организаций Чувашской Республики. Шумерлинских организаций в перечне – 3. Это городская ДЮСШ, ДЮСШ «Олимп» и студия «FITNESS Life» индивидуального предпринимателя Ольги Новиковой.