В Шумерле почтили память героев

Сегодня, 11 декабря, в сквере Победы прошло мероприятие, посвящённое памяти погибших в вооружённом конфликте в Чечне.

Это горестная страница в истории страны затронула все города и районы нашей Родины, включая Шумерлю.

На аллее памяти воинов-участников боевых действий в Чечне и Афганистане сегодня собрались те, кто знает об этих событиях не со страниц газет и учебников — настоящие участники тех страшных событий.

В речах выступавших — призыв чтить память героев, сколько бы ни прошло лет, не забывать ребят, принявших огонь на себя и не вернувшихся с поля боя.

Военком г. Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов Олег Петров вручил удостоверения юнармейцам города. Те, в свою очередь, дали клятву юнармейцев.

Мероприятие закончилось панихидой по воинам, погибшим в Чеченской войне и возложением цветов.









