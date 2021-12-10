Цифровизацию образования обсудили с Кристиной Майниной воспитанники Новочебоксарского детского технопарка «Кванториум»

Цифровизация привела к мощнейшим метаморфозам в образовательной системе. Меняется подход как к основному, так и дополнительному образованию. Традиционные кружки сменяются новыми видами внешкольного обучения, появляются инновационные формы развития IT-грамотности детей и молодежи.

Тему цифровизации образования с применением новых технологий и возможностей обсудили на круглом столе в Новочебоксарском детском технопарке «Кванториум» 9 декабря. Министр цифрового развития, информационных технологий и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина встретилась с воспитанниками образовательного учреждения, победителями и участниками всероссийских и международных конкурсов технической направленности и познакомилась с их проектами.

Кванториум в городе Новочебоксарск недавно отпраздновал свой второй день рождения. IT-творчество в технопарке ежегодно осваивают 1000 детей. Одна из ключевых целей кванториума – возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для экономики республики. В технопарке есть шесть квантумов, то есть направлений: VR/AR, IT- Квантум, Наноквантум, Хайтек, Энерджиквантум и Биоквантум.

В наноквантуме Кристине Майниной презентовали проект «Звероочки». Изобретение с цветными линзами позволяет посмотреть на мир глазами животного. Например, в оранжевых линзах, можно понять, как видит корова, а в розовых – змея. В этом квантуме дети также осваивают инженерную отрасль, направленную на изучение материаловедения на микро- и наноуровнях. Сейчас воспитанники направления работают над проектом теплицы.

«Мы даем детям не только теорию, но и завлекаем их современным оборудованием. Здесь всё-таки больше возможностей, чем в обычных школах. Большой упор в обучении кванторианцев сделан на развитии мышления: воспитанники учатся искать информацию и находить ответы на вопросы самостоятельно», — делится руководитель Кванториума Наталия Петрова.

С Солнечной системой в виртуальной реальности министр познакомилась в квантуме «VR/AR». В ней можно увидеть траектории планет, их расположение и краткую информацию о каждой планете в голосовом и в текстовом формате. Приближаясь к планете в виртуальной реальности, человек может рассмотреть планету в мельчайших подробностях. Ребята также показали приложения, которые помогают бороться со страхом высоты и замкнутых пространств.

Для тех, кто увлекается биологией, хочет работать с различными видами микроскопов, выращивать микроорганизмы на питательных средах и создавать искусственные экосистемы, в технопарке функционирует «Биоквантум».

«Я занимаюсь разработкой алгоритмов для работы с поверхностной электромиографией, которые на выходе дают численные значения показателей, описывающих мышечные сокращения. Свои разработки планирую применять в сферах разработки человек-машинных нейроинтерфейсов, устройств для спортивного сопровождения атлетов и проведения исследований в сфере спорта. Сейчас активно изучаю тему синтеза цифровых схем», - рассказал о своих планах Дима Кузнецов, обучающийся в «Биоквантуме».

Среди проектов, которые были представлены руководителю Минцифры Чувашии, также экологичные макеты черепа человека для кабинетов биологии, робот-промоутер, способный заменить консультантов и других сотрудников, умный мотоцикл и рюкзак со светодиодной панелью, управляемой с мобильного приложения.

«Площадка располагает широким спектром возможностей. Стоит рассмотреть вопрос сотрудничества Кванториума с IT-Кубами республики. Также предлагаю технопарку в следующем году присоединиться к созданию проектов с использованием информационных технологий, посвященных Году выдающихся земляков», - отметила Кристина Майнина.

Воспитанники и сотрудники Кванториума поддержали идеи министра. В честь встречи они подарили ей самодельный ежедневник и брелок с QR-кодом о вакцинации.

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики