Союз женщин Чувашии подвел итоги уходящего года, и по многолетней традиции были выбраны лучшие женсоветы районов и городов республики.
Лучшим женсоветом среди городских округов стало Новочебоксарское отделение, а среди муниципальных районов — Батыревское. Также были определены лидеры в нескольких номинациях.
Шумерлинки не остались без наград. Городское отделение, возглавляемое Еленой Головановой, признано самым активным женсоветом Года, посвящённого трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. А районное отделение под председательством Натальи Николаевой стало лучшим в номинации «Пишем и рассказываем о себе — Лучшая новостная лента».
Источник: chwom.cap.ru.
Работа шумерлинских женсоветов отмечена наградами
Союз женщин Чувашии подвел итоги уходящего года, и по многолетней традиции были выбраны лучшие женсоветы районов и городов республики.
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