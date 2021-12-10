Работа шумерлинских женсоветов отмечена наградами

Союз женщин Чувашии подвел итоги уходящего года, и по многолетней традиции были выбраны лучшие женсоветы районов и городов республики.

Лучшим женсоветом среди городских округов стало Новочебоксарское отделение, а среди муниципальных районов — Батыревское. Также были определены лидеры в нескольких номинациях.

Шумерлинки не остались без наград. Городское отделение, возглавляемое Еленой Головановой, признано самым активным женсоветом Года, посвящённого трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. А районное отделение под председательством Натальи Николаевой стало лучшим в номинации «Пишем и рассказываем о себе — Лучшая новостная лента».

Источник: chwom.cap.ru.