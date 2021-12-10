В конце прошлой недели Союз женщин Чувашии подвел итоги уходящего года. В номинации «Пишем и рассказываем о себе — Лучшая новостная лента» победителем был признан женсовет Шумерлинского района. Он на уровне республики отличился как активностью размещения постов о своей работе в социальных сетях, так и публикациями о женщинах района на страницах печатных изданий.

Шумерлинское отделение Совета женщин Чувашии появилось по инициативе администрации района в 1997 году путем отделения от городского. Тогда посчитали, что интересы сельских женщин будет легче представлять именно районному женсовету. Председателем вновь организованного отделения единогласно была избрана Любовь Озякова.

На этой общественной должности она проработала 12 лет. Любовь Ипатьевна главными своими задачами видела работу по укреплению семейных отношений, по возрождению нравственных и духовных ценностей, по вооружению женщин знаниями в вопросе воспитания детей. Для этого она организовывала семейные праздники и встречи с интересными людьми в населенных пунктах, поездки на святые источники и в храмы.

С 2009 по 2012 годы во главе женского движения Шумерлинского района стояла Зинаида Карпова, с 2012 по 2016 годы — Людмила Саёрова.

В течение последних пяти лет Советом женщин Шумерлинского района руководит Наталья Николаева, заведующая сектором культуры и архивного дела районной администрации. Под её началом в сельских поселениях работают 11 первичных подразделений, руководители которых входят в состав правления районного женсовета.

За годы своей деятельности Совет женщин стал площадкой для реализации многих интересных идей и замыслов. Например, один из проектов — «Роль женщины в обществе» — вдохновляет представителей прекрасной половины человечества проявлять себя в различных сферах жизни: культурной, социальной, экономической и политической. В этом году в ходе избирательной кампании шесть жительниц района были избраны в Совет депутатов Шумерлинского муниципального округа.

Сельчанки заявляют о себе и в престижных конкурсных состязаниях. В этом году в номинации «Аграрии» республиканского конкурса Союза женщин Чувашии «Я женщина» руководитель СХПК «Комбинат» Надежда Концова, мама трех дочерей, стала победительницей.

Члены районного женсовета приняли самое активное участие в мероприятиях, посвященных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей: в театрализованном представлении при открытии памятной стелы, в съемках фильма «Сурский рубеж. Возвести любой ценой». Председатель женсовета д. Шумерли Людмила Кадеева приняла непосредственное участие в создании уголка «Наш Сурский рубеж обороны», провела большую работу по сбору информации и фотоматериалов об участниках строительства Сурского рубежа, находила и общалась с очевидцами событий того времени, их родственниками и записывала воспоминания. В течение года она провела 18 познавательных экскурсий.

Женсовет Шумерлинского района активно подхватил акции, приуроченные к новому, очень близкому по духу чувашским женщинам, республиканскому празднику – Дню чувашской вышивки. Почти забытый вид рукоделия получил второе дыхание. Член женсовета Егоркинского сельского поселения, мастер декоративно-прикладного искусства и заведующая сельским Домом культуры Надежда Кострова вышила фрагмент сурпана, стала обучать желающих секретам чувашской вышивки. Под её наставничеством сельские мастерицы вышивали карты своих поселений – графические рисунки, которые впоследствии были соединены в карту Шумерлинского района. Позднее народными умелицами была вышита еще одна карта района, которая стала уже частью вышитого полотна карты республики. «Все больше и больше женщин желают освоить вышивку наших предков, приобщиться к своему историческому прекрасному», — говорит Надежда Кострова. Её работы не раз признавались победителями всероссийских, межрегиональных и республиканских творческих конкурсов.

Проект женсовета «Спорт в нашей жизни» на протяжении многих лет пропагандирует здоровый и активный образ жизни среди женщин района. Встречаться на спортивных состязаниях «Лыжня России», «Кросс нации» для активисток района стало традицией. Как утверждают члены женсовета, полученный на спортивных фестивалях заряд бодрости вдохновляет их продолжать укреплять и поддерживать свое физическое здоровье — вставать на лыжи, заниматься ходьбой и бегом, собираться вместе для командных игр.

В Ходарском сельском поселении председатель женсовета Зоя Иванова является одной из активных участниц и организаторов спортивных игр и прогулок. Здесь женщины заботятся как о физическом, так и о духовном здоровье. Они часто посещают храм Покрова Пресвятой Богородицы, помогают в уборке территории и здания церкви, являются незаменимыми участниками художественной самодеятельности.

Веселая и жизнерадостная Валентина Семёнова, председатель Магаринского подразделения районного женсовета, заряжает своих подруг радостью и позитивом. Она привлекает их к участию в мероприятиях различной направленности, способствуя самореализации женщин.

В Юманайском сельском поселении ни одно значимое мероприятие не проходит без участия членов женсовета. Ведь здесь живут женщины с активной жизненной позицией, желающие всегда быть в гуще событий и идти в ногу со временем. Руководитель женского движения Эльвира Ванюжина в настоящее время находится на заслуженном отдыхе, входит в состав фольклорной группы.

Неравнодушных женщин в Торханах объединяет вокруг себя Зоя Рафинова, в Туванах – Алевтина Ташманова, в Бреняшах – Елена Мальцева, в Красном Октябре – Надежда Федорова, в Русских Алгашах – Елена Дубенцова. В Егоркино долгие годы организатором общественных дел в интересах женщин являлась Надежда Углева.

«Женщины нуждаются в особой, специфической защите, – рассказывает председатель женсовета Шумерлинского района Наталья Николаева. – Ведь на их хрупких плечах лежит ответственность не только за себя, но и за свою семью, своих детей. Укрепление института семьи, повышение статуса материнства и отцовства для женсовета являются основными направлениями работы». С этой целью в районе проводится много мероприятий, акцентирующих внимание общества на семейных ценностях. Это чествования семейных юбиляров, молодых семей, матерей и отцов, людей старшего поколения, семейные посиделки, конкурсы и фестивали.

Активистки района стали внедрять в практику адресную поддержку и внимание. В День Победы они присоединяются к поздравлениям вдов, тружеников тыла и пожилых людей на дому. А в этом году отраслевые адресные поздравления в рамках акции «Добрые пожелания» дошли и до пенсионеров, чья трудовая деятельность была связана с культурой.

«Мы работаем сообща со всеми организациями и структурами района. Это учреждения культуры и образования, здравоохранения, комплексный центр соцобслуживания населения, сельхозпредприятия. Только так можно добиться определенных результатов», — говорит Наталья Николаева.

Марина Ветликова.