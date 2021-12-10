Жители Чувашии могут пройти независимую оценку компетенций цифровой экономики

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» создана система независимой оценки компетенций цифровой экономики. Жители Чувашии имеют возможность пройти бесплатное комплексное тестирование по направлению «Цифровая грамотность» и получить сертификат.

Сервис поможет гражданам оценить уровень своих компетенций, определить персональные траектории профессионального развития или определиться с выбором обучающих программ, которые позволят ему повысить уровень знаний. Работодателям система будет полезна в подготовке и привлечении квалифицированных кадров, образовательным организациям – понадобится в реализации качественной образовательной программы в сфере цифровой экономики.

Пройти комплексное тестирование и определить вектор для дальнейшего развития цифровых компетенций можно по пяти направлениям: цифровые устройства и сети, цифровая безопасность, коммуникации и сотрудничество, работа с информацией и цифровым контентом, цифровая личность.

Подробная информация доступна на сайте.

Отметим, тест разработан Ассоциацией электронных коммуникаций совместно с «Университетом 20.35». Результаты диагностик станут частью персонального профиля компетенций человека, куда также войдет информация о его образовании, результаты, полученные на олимпиадах, хакатонах, в проектной деятельности, профессиональные достижения и так далее. В будущем персональный профиль компетенций может стать частью «цифрового профиля» каждого гражданина России.

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики