Доступ к интернет-ресурсу заблокирован

Прокуратурой была проведена проверка исполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в ходе которой установлено, что на сайте medikals-profily-centr.com была размещена информация о продаже свидетельства о результатах единого государственного экзамена, свидетельства об окончании автошколы, аттестата школы любого образовательного учреждения без прохождения обучения, отзывы клиентов, а также другая информация по вопросам приобретения указанных документов.

Данная информация нарушает права неопределенного круга лиц, ставит под угрозу реализацию конституционных прав граждан на образование, способствует совершению административных правонарушений и преступлений в области подделки документов, противоречит нормам федерального законодательства. Шумерлинский межрайонный прокурор обратился в суд с административным иском о признании информации, размещенной на интернет-странице, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. Суд удовлетворил иск, доступ к ресурсу заблокирован.

Пресс-служба Шумерлинского районного суда.