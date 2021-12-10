В Шумерле отмечают 100-летие со дня рождения Почетного гражданина города А.Т. Речнова

Сегодня, 10 декабря, в день 100-летия со дня рождения Почетного гражданина города Шумерли Александра Тимофеевича Речнова, в Центре детского творчества состоялся вечер, посвященный его памяти.

Как известно, по инициативе депутатов городского Собрания 2021 год в Шумерле был объявлен Годом А.Т. Речнова, человека, внесшего огромный вклад в становление и развитие Шумерли.

Уроженец поселка Подборное, фронтовик, в 1963 году он был избран председателем Шумерлинского горисполкома. В годы его руководства (1963—1979 г.г.) были проведены коренные преобразования городской инфраструктуры, разработан и принят первый генеральный план строительства и развития город, по которому работала команда Речнова. Именно тогда появились первые многоэтажные дома, обеспеченные полной коммунальной инфраструктурой, в больших масштабах велось строительство социально-культурных учреждений, проводилась реконструкция промышленных предприятий, решались вопросы водой- и газоснабжения, осуществлялось строительство ливневых канализаций, асфальтирование дорог и тротуаров и еще много других мероприятий, направленных на улучшение качества жизни шумерлинцев. Это малая доля того, что было сделано в годы руководства городом А.Т. Речновым.

И замечательно, что по истечении десятилетий его заслуги не забыты. Его имя внесено в сборник «Сто лет – сто имен», посвященный 100-летию Шумерли, 11 сентября 2021 года перед ДК «Восход» торжественно открыта площадь имени А.И. Речнова. Сегодня, в день 100-летия со дня рождения, там была установлена памятная мемориальная доска.

Встреча в Центре детского творчества объединила представителей двух поколений: ветеранов труда, лично знавших и работавших с А.Т. Речновым, и нынешних школьников. Молодое поколение должно знать – им есть, на кого равняться, есть, у кого учиться любить свой город, чьи дела продолжать…

О. Дмитриева.