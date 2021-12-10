В Шумерле открыли мемориальную доску в память о строителях Сурского оборонительного рубежа

Памятная доска установлена на здании Дворца культуры «Восход», которое ранее являлось клубом Комбината, а в годы войны в нём был размещён авиазавод № 471. Именно здесь находился в 1941—1942 годах штаб военно-полевого строительства № 2 Сурского оборонительного рубежа, о чем и будет напоминать шумерлинцам надпись на мемориальной доске.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено местным краеведам Анатолию Пояндаеву, Николаю Кондратьеву и Людмиле Лермонтовой, которые внесли неоценимый вклад в увековечение памяти о тех, кто киркой и лопатой ковал победу в тылу. Труды краеведов были отмечены Благодарственными письмами главы администрации Шумерли Валерия Шигашева. Также благодарности были вручены поисковым отрядам образовательных учреждений города, общественным организациям и инициативным шумерлинцам, которыми в рамках памятного Года была проделана огромная работа.

Слова благодарности в адрес активистов также выразили глава города Сергей Яргунин и председатель Общественного совета Владислав Садырга.

Далее все участники мероприятия прошли в зал, где был показан одноактный спектакль «Хромовые сапожки» о строительстве Сурского оборонительного рубежа, в котором воссозданы прототипы личностей всего руководящего состава штаба. Спектакль создан в рамках проекта «Неизвестные страницы летописи клуба «Восход» — в истории подвига строителей Сурского оборонительного рубежа». Он является победителем гранта Главы Чувашской Республики в 2021 году, целью которого стало обнародование, сохранение и увековечивание памяти о значимом историческом факте.

Сегодняшнее событие стало заключительным аккордом Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

М. Ветликова