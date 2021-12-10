В Чувашии полицейские задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве

По версии оперативников, злоумышленник звонил пожилым гражданам и сообщал, что их родственники попали в дорожно-транспортные происшествия и им срочно необходимы денежные средства. К примеру, он заявлял, что деньги нужны на оплату лечения пострадавшим в аварии либо для решения вопроса о прекращении уголовного преследования. Суммы, требуемые аферистом, варьировались от 65 до 320 тысяч рублей. Доверчивые граждане передавали деньги аферисту, который приезжал к ним под видом курьера, и только спустя некоторое время понимали, что их обманули.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины, а также регистрационные номерные знаки автомобиля, на котором он передвигался. Вскоре подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

Следователями Управления МВД России по городу Чебоксары возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД по Чувашской Республике.