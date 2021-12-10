Зима — чудесное время года. Можно с радостными криками кататься с ледяной горки. Катание с горок зимой – это древняя традиция на Руси. Люди считали, что таким способом можно пробудить жизненные силы. Действительно, стремительный спуск захватывает дух, дает значительный заряд бодрости.

Из всех современных средств для катания с горок так называемая «ватрушка» является одной из самых травмоопасных. Врачи-травматологи в зимнее время из года в год сталкиваются с наплывом пациентов, которые получили травмы, в том числе и очень тяжелые, в результате неправильного катания на «ватрушках». Люди получали вывихи, ушибы, переломы конечностей, черепно-мозговые травмы, компрессионные переломы позвоночника. Были и травмы, несовместимые с жизнью. В основном травмы получают из-за собственной бесшабашности, из-за несоблюдения правил эксплуатации «ватрушек» и правил безопасности тюбинга. Некоторые необдуманно выбирают крутые неизведанные склоны.

В ЧУВАШИИ ТОЛЬКО ЗА ПЕРВУЮ ЯНВАРСКУЮ ДЕКАДУ 2021 ГОДА

В ДЕТСКУЮ ТРАВМАТОЛОГИЮ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДЕТСКОЙ

КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ БЫЛО ГОСПИТАЛИЗИРОВАНО 20 ДЕТЕЙ. ИЗ 20-ТИ ОБРАТИВШИХСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К НЕЙРОХИРУРГУ 15 БЫЛИ С ТРАВМАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ НА «ВАТРУШКАХ».

В отличие от санок, «ватрушка» способна развивать очень большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. Ее можно сравнить с автомобилем, у которого отказали тормоза. У неё небольшой вес, поэтому она легко переворачивается, к тому же слабо амортизирует при столкновении с препятствием. Кроме этого, человек не может управлять траекторией своего движения из-за высокой скорости «ватрушки», и любая преграда на его пути может оказаться фатальной.

Чтобы минимизировать риск травмы при катании на «ватрушке», необходимо соблюдать ряд правил:

Кататься только на специализированных, оборудованных склонах. Снежный склон должен быть некрутым, без резких поворотов. На трассе не должно быть деревьев, кустов, столбов, выступающих камней, ям, бугров, а также всего того, что может повредить корпус надувных саней. Кроме того, трасса обязана иметь возможность длительного торможения в конце спуска. Перед катанием надо проверить целостность «ватрушки»: дно, швы, ручки, внутреннюю камеру. Если есть повреждения, то во время спуска на высокой скорости возможен разрыв тюбинга, что может привести к тяжелым последствиям. Стоит соблюдать очередность и дистанцию, если на горке много людей. В процессе самого катания рекомендуется держаться за специальные ремни, расположенные по бокам тюбинга, и кататься только сидя – не лежать в нем и тем более не вставать и не прыгать. Тюбинг нужно выбирать по размеру и нельзя кататься на нем вдвоем или втроем. Также нельзя прикреплять тюбинги друг к другу «паровозиком». Нельзя отпускать детей кататься одних, они должны быть в защитном шлеме.

Чтобы избежать неприятностей, хорошо подумайте, планируя свой зимний отдых. Старайтесь выбирать более безопасные средства для катания.

Е. Егорова, врач Республиканского центра общественного здоровья и медпрофилактики, ЛФК и спортивной медицины.