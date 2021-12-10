Андрей Александров: «Чувашский госуниверситет не отстаёт от передового опыта и развивает вузовские кампусы по примеру лучших образцов»

В Чувашии планируется строительство нового современного общежития с развитием общественных территорий, а также, в партнерстве с ведущими предприятиями региона, создание центра индустриальных инноваций «Син-Энергия».

По словам председателя Совета ректоров вузов Чувашской Республики Андрея Александрова, сегодня полноценная подготовка специалистов невозможна без современной учебной базы.

«Чувашский госуниверситет стремится не отставать от передового опыта и развивать вузовские кампусы по примеру лучших образцов. У нас большие планы на ближайшее будущее: строительство нового современного общежития, создание центра индустриальных инноваций. И, конечно, запланированы новые учебно-научные лаборатории – без них полноценная подготовка специалистов невозможна», — подчеркивает Андрей Александров.

При этом ректор ЧГУ им. И.Н. Ульянова отмечает, что привлечь талантливых абитуриентов в региональные университеты и создать новые центры городской жизни поможет строительство межвузовских кампусов.

«Создание межвузовских кампусов – новшество для российских вузов, хотя многие европейские страны уже давно развивают города именно посредством создания кампусов. Кампус, который будет объединять и учебные корпуса, и лаборатории, и общежития для студентов и преподавателей, и общественные пространства сделает комфортнее и приятнее не только жизнь студентов, но может значительно повлиять на общее развитие города, станет полезным для жителей района, в котором он расположен, улучшит качество жизни горожан», — утверждает он.

Отметим, что на днях заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко представил проект межвузовского кампуса, который должен появиться в Приволжском федеральном округе.

«Проект «Технополисы Поволжья» объединил в себе региональные проекты по созданию кампусов и технологических площадок. В него предварительно собрано 13 проектов из 10 регионов ПФО. Очень важно, что кампусы не конкурируют, а дополняют друг друга. Каждый имеет свою специализацию и уникальные преимущества. Они также увязаны с проектами особых экономических зон и другими точками роста субъектов. Продумана схема реализации внутри Приволжского федерального округа — «от идеи до конкретного продукта», — сказал Дмитрий Чернышенко, выступая на заседании Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

Вице-премьер добавил, что такой подход обеспечит синергетический эффект, а также повысит эффективность предоставляемых государством мер поддержки. Одна из ключевых целей — сохранение и привлечение в регионы молодых кадров.