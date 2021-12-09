Специалисты «Газпрома» будут отвечать на обращения в соцсетях

«Газпром межрегионгаз Чебоксары» и «Газпром газораспределение Чебоксары» для оперативной отработки вопросов газовой тематики в соцсетях подключились к программе мониторинга обращений граждан через Центр управления регионом Чувашской Республики.

Все зафиксированные ЦУР вопросы будут напрямую переадресовываться газовикам. «Взаимодействие с центром управления регионом позволяет оперативно принимать меры по обращениям абонентов и отвечать на возникающие вопросы», – сказал генеральный директор «Газпром межрегионгаз Чебоксары», «Газпром газораспределение Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов.

«По газовой тематике в настоящий момент обработано 69 сообщений. Чаще всего люди спрашивали о газификации населенных пунктов, безопасности газоснабжения, поверке приборов учета. Больше всего вопросов поступило от жителей Чебоксар, Чебоксарского района и Алатыря», – отмечает руководитель ЦУР Чувашской Республики Татьяна Немцева.