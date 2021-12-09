09 Дек

Новости из воскресной школы

В преддверии Дня памяти святого благоверного князя Александра Невского воспитанники воскресной школы при храме прп. Серафима Саровского под руководством педагогов Е.К. Бакаевой и Т.В.Вишневской подготовили литературно-музыкальную композицию.
Учащиеся познакомились с жизнью великого князя и его ролью в истории России, рассказывали стихи и пели песни. Была организована выставка тематических рисунков.
Благочинный 6-го округа и настоятель храма прп. Серафима Саровского протоиерей Владимир Ильин наградил каждого участника дипломом и медалью с изображением святого князя.
А завершилось мероприятие викториной и чаепитием.

М. Егорова.

Автор записи: tanya

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