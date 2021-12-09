В Чувашии открылась школа здоровья

Образовательный проект реализуют Министерство здравоохранения Чувашии и Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины. Занятия в школе здоровья проходят в онлайн-формате.

В прямом эфире, каждый четверг, будут проходить лекции от ведущих специалистов республиканских и городских медицинских организаций.

Онлайн площадка проекта — официальный аккаунт в социальной сети Instagram Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики @rcozmplfksm21. Слушателями школы могут стать все желающие.

Запись онлайн школы здоровья размещена на официальном сайте Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины.

Чувашинформ.рф.

Фото: cap.ru