Шумерля входит в «жёлтую зону»

Шумерля по уровню рисков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, находится в желтой зоне – «средний риск». Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения города в последнюю неделю снижается, среднесуточное количество вызовов врача тоже уменьшилось, сообщает @gshum.administraciya со ссылкой на участников городского оперштаба, заседание которого состоялось 7 декабря.

Уровень вакцинации среди шумерлинцев недостаточный для выработки коллективного иммунитета: от запланированного числа граждан 53,9 %. В возрастной категории 60+ привиты чуть более 38 % от плана. Медики отмечают, что по-прежнему основные пациенты — пожилые люди.

фото: cap.ru