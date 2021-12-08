Число браков почти на тысячу превысило прошлогоднюю цифру

В Чувашии подведены итоги деятельности органов ЗАГС республики за 11 месяцев 2021 года.

За прошедший период зарегистрировано 5289 актов о заключении брака. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель больше на 979.

Наибольшее количество актовых записей о заключении брака зарегистрировано в отделах ЗАГС администраций Чебоксар, а также Канаша. Из сельских районов по количеству браков за этот период лидируют Чебоксарский, Цивильский, Батыревский и Мариинско-Посадский.

В отделе ЗАГС администрации г.Шумерли в январе-ноябре заключено 126 браков, это на 5 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Госслужба Чувашии по делам юстиции.