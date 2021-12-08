Уважаемые шумерлинцы!

Если у вас нет возможности самостоятельно посетить почтовое отделение и вы не пользуетесь услугами почтальона, но желаете оформить подписку на газету «Вперёд»/ «Малалла» и другую периодику на 2022 год с доставкой, то можете позвонить в ближайшее отделение связи и сообщить о своём намерении. По вашей заявке к вам придет почтальон и оформит подписную квитанцию.

Телефоны почтовых отделений (код 8 83536):

ГОС-1 (г. Шумерля, ул. Ленина, 30) — 2-16-08

ГОС-2 (г. Шумерля, ул. Чайковского, 1) — 2-22-69

ГОС-3 (г. Шумерля, ул. Октябрьская,6) — 2-43-78

ГОС-4 (г. Шумерля, ул. Котовского, 52) — 2-74-76

ГОС-5 (д. Шумерля) — 6-17-22

ОПС Б. Алгаши – 6-02-33

ОПС Егоркино – 6-22-41

ОПС Кабаново — 6-14-01

ОПС Кр. Октябрь — 6-13-17

ОПС М. Туваны – 5-02-31

ОПС Н. Кумашка – 6-07-37

ОПС Р. Алгаши – 6-02-45

ОПС Саланчик – 6-08-37

ОПС Торханы – 6-04-33

ОПС Туваны – 6-24-39

ОПС Ходары – 6-25-37

ОПС Юманай – 6-27-92

Если вы не смогли дозвониться до почтового отделения или почтальон к вам не пришел, то звоните в отдел подписки Шумерлинского почтамта по номеру 2-27-25.