Право на сохранение прожиточного минимума на счете

С 1 февраля 2022 года будет реализовано право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного на территории России прожиточного минимума трудоспособного населения при осуществлении принудительного исполнения решений судов и актов специально уполномоченных органов.

Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо будет в обязательном порядке обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство. В заявлении должник должен указать свои данные: Ф.И.О., гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства.

В случае, если величина прожиточного минимума в регионе проживания должника превышает установленный прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по России, то гражданину необходимо указать конкретную социально-демографическую группу, к которой он относится (трудоспособное население, пенсионеры или дети). Это позволит ему ежемесячно сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации.

Кроме того, в заявлении гражданину необходимо указать реквизиты одного банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, а также наименование и адрес банка, реквизиты которого указаны в заявлении. ФССП России обращает внимание, что сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке. На основании содержащейся в заявлении информации судебный пристав вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для последующего исполнения.

Если на содержании у должника имеются родственник-инвалид или иные лица, то гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему денежных средств, превышающих установленный по закону прожиточный минимум.

С начала следующего года заявление на сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума можно будет подать через портал «Госуслуги».

Пресс-служба ФССП России.