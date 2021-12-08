Отопление появилось только после жалобы в соцсетях

Центр управления регионом Чувашии зафиксировал сообщение о не решающейся проблеме жильцов одного из многоквартирных домов в городе-спутнике.

«По адресу г. Новочебоксарск, улица Семенова дом 39 во втором подъезде отсутствует отопление на кухне по всему стояку до 5 этажа с начала отопительного сезона. ЖЭК ничего не предпринимает. Жаловались неоднократно — ни разу слесарь не приходил», — написали местные жители.

Сотрудники ЦУР подключились к решению вопроса и довели информацию до местных властей. Уже на следующий день управляющая организация решила проблему.

Добавим, по данным Минстроя Чувашии в этом отопительном сезоне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Чувашии число аварий в системе тепло-водоснабжения сократилось на 43%.

Всего с начала отопительного сезона республиканский ЦУР зафиксировал 1016 обращений по теме отопления. Чаще всего сообщения поступали от жителей Канаша, Чебоксар и Новочебоксарска.

При этом вторую неделю город-спутник лидирует по количеству жалоб на теплоснабжение. Центр управления регионом Чувашии будет следить за развитием ситуации.