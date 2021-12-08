В Чувашии продолжается работа по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид

Перевести в электронный формат социально значимые государственные и муниципальные услуги Президент России поручил к 2023 году. Кроме того, Владимир Путин поручил правительству разработать и обеспечить внедрение на уровне регионов типовых регламентов.

Работу по переводу услуг в онлайн-формат обсудили на заседании правительственной Комиссии. В регионы направлены федеральные административные регламенты по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и заключения о наличии объектов культурного наследия, лицензировании розничной продажи алкогольной продукции, записи на обучение по дополнительной образовательной программе.

«На республиканском уровне утвержден перечень массовых социально значимых услуг, разработан порядок утверждения региональных административных регламентов в соответствии с требованиями федерального законодательства. Задача — внести до 15 декабря изменения в действующие административные регламенты органов исполнительной власти и направить проекты на согласование. В начале января это же должны сделать муниципалитеты», — отметил министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

В Чувашии определено семьдесят четыре массовых социально значимых услуг. Большую часть сервисов предоставляют муниципальные образования и министерства труда республики.

Минэкономразвития Чувашии.