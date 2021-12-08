В Чувашии планируют запустить систему автоматизированного учета вакцинированных от COVID-19

Систему автоматизированного учета работников предприятий, вакцинированных от COVID-19, предложили внедрить в Чувашии. Поручение запустить данный механизм озвучил Глава республики Олег Николаев 7 декабря на заседании Оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

Автоматизированный учет вакцинированных на предприятиях Чувашии планируется осуществлять с использованием системы «Мобильная цифровая платформа». Напомним, это решение разработано Ассоциацией «ИТ-кластер Чувашской Республики» и признано лучшей разработкой в номинации «Государственное и муниципальное управление: контрольно-надзорная деятельность» IX Всероссийского конкурса региональной информатизации «ПРОФ-IT.2021».

Рабочее название модуля – «АРМ-вакцинация». Предполагается, что сюда кадровые службы предприятий будут самостоятельно вносить данные о вакцинации сотрудников, в том числе сами сертификаты. Система сопряжена с Единым порталом госуслуг, что позволит предприятиям осуществлять проверку сертификатов о вакцинации COVID-19 на достоверность.

«Благодаря «АРМ-вакцинация» картина хода прививочной кампании в Чувашии станет более полной, а сама выгрузка данных займет пару минут, - заверяет министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина. - Кроме того, механизм позволит контролировать деятельность организаций общественного питания, признанных COVID-free зонами».

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики