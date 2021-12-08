В Чувашии может появиться завод по строительству алюминиевых катеров и яхт

Для размещения производственной базы инвестору предоставят два участка в Чебоксарском районе. Проект постановления о переводе сельскохозяйственных земель в категорию промышленных одобрен на заседании Кабинета Министров Чувашии.

«Использование земельных участков для размещения объектов производственной базы соответствует документам территориального планирования. Проект постановления принимается на основании ходатайства заинтересованного лица о переводе категории из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. Мы ожидаем, что инвестор приступит к работам в ближайшее время», — отметил руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

Проект строительства завода по производству алюминиевых катеров и яхт рассмотрен и одобрен на заседании Градостроительного совета администрации Чебоксарского района.

Инвесторы намерены вложить свыше 100 миллионов рублей, финансирование планируется за счет собственных средств и с привлечением кредитных ресурсов. На новом предприятии планируют создать более 80 рабочих мест.

Глава региона заверил, что Правительство Чувашии поддерживает новые производства и продвигает их продукцию.

«Возможности у инвесторов расширяются благодаря инициативам Президента страны, который много внимания уделяет развитию экономики на основе современных инновационных решений. Так, с 2022 года начнёт действовать новая мера поддержки частных индустриальных парков и промышленных технопарков», - подчеркнул Олег Николаев.

Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики