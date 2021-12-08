В Чувашии издан новый «противоковидный» указ

7 декабря после очередного заседания республиканского оперштаба Главой Чувашии был подписан новый указ о мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Как сообщает пресс-служба Администрации Главы, новая редакция указа потребовалась ввиду многочисленных изменений, вносившихся в прежнюю версию документа.

Основными нововведениями указа № 205 от 07.12.2021 г. являются:

приостановление оказания услуг на объектах общепита в период с 23 часов 30 декабря 2021 г. до 12 часов 1 января 2022 г., за исключением обслуживания на вынос;

до 12 часов 1 января 2022 г., за исключением обслуживания на вынос; запрет на перевозку общественным транспортом пассажиров без масок или иных изделий, их заменяющих;

рекомендация работодателям перевести на дистанционную работу непривитых граждан старше 60 лет, а работникам, проходящим вакцинацию против COVID-19, предоставить 2 оплачиваемых дополнительных дня отдыха.

При визите в специализированные торговые объекты по реализации медицинских изделий и в административные здания органов власти и органов местного самоуправления Чувашской Республики теперь не нужно предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста.

При этом сохраняются ранее установленные условия работы учреждений культуры, спорта, объектов потребительского рынка и обязанность граждан до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдать социальное дистанцирование в общественных местах. Остается в силе действие деклараций, поданных ранее объектами общественного питания для получения статуса зоны, свободной от COVID-19.

Фото: cap.ru.