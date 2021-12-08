Старт новогодним событиям в библиотеках Шумерли дал IV Городской конкурс творчества "Волшебство новогодних открыток

"Конкурс, полюбившийся юным шумерлинцам, организован городской детской библиотекой-филиалом № 1 им. С.Я. Маршака при поддержке отдела культуры администрации города Шумерли в четвертый раз. В связи с принятыми ограничительными мерами по недопущению распространения COVID-19 в этом году конкурс переведен в удаленный режим — в официальной группе «Детская библиотека им. С. Маршака города Шумерля» в социальной сети «ВКонтакте».

Творческие работы могут содержать как новогодние, так и рождественские мотивы. До 22 декабря все желающие в возрасте от 5 до 18 лет имеют возможность отправить конкурсные заявки с тэгом #ВолшебствоШумерляБиблиотеки на электронный адрес организаторов либо принести их в библиотеку по адресу : ул. Ленина, дом 17.

Итоговая выставка-презентация творческих работ будет представлена 23 декабря в официальной группе. Победители и участники будут отмечены электронными дипломами и сертификатами.

Куратор конкурса — Жидкова Татьяна Геннадьевна, справки по телефону 2-02-14.

Источник: ГЦБС.