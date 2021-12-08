Взнос на капремонт увеличен

Правительство Чувашии 8 декабря установило минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Чувашской Республики на 2022 год.

Впервые минимальный размер взноса установлен дифференцированно, в зависимости от наличия (отсутствия) лифтов в домах, а именно: 6,92 рубля на 1 кв. метр общей площади помещения в месяц в многоквартирных домах без лифтов и 7,51 рубля — в домах, оборудованных лифтами. В первом случае рост по сравнению к 2021 годом оставит 39 копеек, во втором — 98 копеек.

Такой подход обусловлен значительным износом лифтового хозяйства в республике, который составляет более 70 %. Изменения размера взноса обеспечат дополнительные поступления средств в Фонд капитального ремонта в размере 69,1 млн рублей в год и увеличение количества заменяемых лифтов и соответствующего оборудования. Также прорабатывается возможность получения финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах.

фото: kapital-rus.ru