Чувашия в десятке лучших регионов по уровню защищённости потребителей

Рейтинг эффективности защиты прав потребителей составляют раз в три года. Чувашия занимает 10 место в группе из 18 субъектов с высоким уровнем защищенности. Об этом на заседании координационного совета рассказал заместитель Председателя Кабинета Министров республики Дмитрий Краснов.

«Публикация рейтинга, в первую очередь, обращена к органам государственной власти и местного самоуправления, которые выступают основными проводниками государственной политики в сфере защиты прав потребителей в субъектах Российской Федерации. 10 место среди 85 неплохой результат, но он показывает, что имеется потенциал для достижения лучших результатов», — отметил руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

Также на заседании координационного совета по защите прав потребителей подвели итоги проверок продовольственных магазинов и объектов общепита. Только за 10 месяцев вынесено более 460 постановлений о назначении административного наказания, на рассмотрение в суды направили 58 административных дел.

«Из оборота изъято 2,5 тонн пищевой продукция по причине несоответствия нормативным требованиям, отсутствия сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и безопасность, истечения сроков годности. Управление Роспотребнадзора по Чувашии осуществляет мониторинг качества и безопасности производимых и реализуемых пищевых продуктов. За 10 месяцев по санитарно — химическим показателям безопасности исследовано 2 260 проб. Не отвечали нормативам 3 пробы», — рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская.

Один из действенных способов борьбы с фальсифицированной продукцией – добровольная сертификация. Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что это направление необходимо развивать.

Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики