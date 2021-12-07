Примите участие в правовом диктанте

С 3 по 12 декабря проходит V Всероссийский правовой (юридический) диктант. Организаторами акции являются Ассоциация юристов России и общественная организация «Деловая Россия».

Принять участие в тестировании можно бесплатно на официальном сайте Юрдиктант.рф. Участникам будут доступны базовый и профессиональный варианты теста, который состоит из 40 вопросов. На ответы выделяется 60 минут.

Правовой диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. По завершении теста каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом.